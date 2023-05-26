деревня Мусино, деревня Мусино, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Мусино

Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, Кубеляк-Телевская волость
332. Мусина (Кузнечкина), деревня бывшая государственная, при речке Рестаке, дворов 36, жителей 223, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Учалинский район
518571Мусинодеревня54°06'00"58°54'00"N-40-070

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Учалинский муниципальный район, Сельское поселение Новобайрамгуловский сельсовет
80653455111д Мусинодеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд
596Мусина (Кузнечкина), д. башк.при рч. Рестаке.3924388371Мечеть 1.
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