деревня Смильгинишке, деревня Смильгинишке, Ignalinos rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020) — Familio

Смильгинишке

Ignalinos rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Мелегянская волость
Смильгинишки, з., (Шпаковского), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 82, у. гор. 27 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Годутишки 22 в.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Utenos apskritis, Ignalinos rajono savivaldybė, Mielagėnų seniūnija
Smilginiškės vs.
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