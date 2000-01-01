деревня Рядово, деревня Рядово, Белевский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Рядово

Белевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Белевский район
390986Рядоводеревня53°50'с.ш.36°07'в.д.N-37-073

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Находки

Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Рядово Дураковской вол. Белевского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 520.

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Белевский муниципальный район, Левобережное сельское поселение
70606432501д Рядоводеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Белевский уезд
1116Рядова, д. вл.при рч. Сетухе.4493845
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