село Троповое, село Троповое, Вінницька область (на 2018) — Familio

Троповое

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Могилевский уезд, Вендычанская волость
975. Троново, село бывшее владельческое, при ручье, дворов 246, жителей 1359, церковь православная, школа, питейный дом, кзн., 2 водяных мельницы

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Могилевский уезд, Вендычанская волость
Тропова45321552910

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1856Троповеселоцентр сільської радир-н Могилів-Подільськийсільрада Тропівська
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