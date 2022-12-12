деревня Татарская Смыловка, деревня Татарская Смыловка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Татарская Смыловка

Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
934Новая Смыловка, деревня.при рч. Ушаде.1454572120Т. — Завод поташный. Плетение лаптей, плотничество.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Александро-Карамалинская волость
13Новая Смыловка, д. при ключе, х.-з. маг.7230124033Земледелие

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Татар СмыловкасыТатарская СмыловкаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Муслюмовский район
189841Татарская Смыловкадеревня55°11'53°22'N-39-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Муслюмовский муниципальный район, Шуганское сельское поселение
92642485116д Татарская Смыловкадеревня
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