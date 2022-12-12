деревня Кищицы, деревня Кищицы, Дрибинский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Кищицы

Дрибинский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Чаусский уезд, Чернявская волость
556. Кищицы, село бывшее владельческое, дворов 80, жителей 532, церковь православная, водяная мельница

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чаусский уезд, Черневская волость
7Село Кищицыпроселкеречке БасеКищицкому с. о. церковн. земли130416391Кищицкого пр. 4242

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Дрибинский район, Черневский сельсовет
д Кищицы51

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Дрибинский район, Черневский сельсовет
д. Кищицы58
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