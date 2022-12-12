деревня Гутнево, деревня Гутнево, Козельский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Гутнево

Козельский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Лихвинский уезд
1464Гутнево, сц. вл.при рч. Таратушинке.28181788103
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Лихвинский уезд, Гутневская волость
419. Гутнево (Уткино), сельцо бывшее владельческое, дворов 27, жителей 149, волостное правление (уездный город в 28 верстах), церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Козельский район
66160Гутневодеревня53°57'36°01'N-37-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Козельский муниципальный район, Сельское поселение деревня Сенино-Первое
29616452116д Гутневодеревня
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