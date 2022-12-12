Жданы
Полтавська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2665Жданы, с. вл. и казач.при рч. Сулпце.1923264791854Церковь православная 1. Сельская Расправа.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
563. Жданы, село бывшее государственное и владельческое, при речке Сулице, дворов 321, жителей 1643, церковь православная, школа, кзн., 20 ветряных мельниц, 4 маслоб. зав Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
7.0Жданы селоЖдановское козаков618250250—4046556611316
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18669Жданиселоцентр сільської радир-н Лубенськийсільрада Жданівська