деревня Шарлиарема, деревня Шарлиарема, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Шарлиарема

Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
1992Шарляаремы, деревня.при рч. Мензеле.4028147396380Б. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Нуркеевская волость
1227. Шарляаремы, деревня бывшая государственная, при речке Мензеле, дворов 153, жителей 860, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Нуркеевская волость
15Шарлиаряма, д. при реч. Мензеле, прос. дор., вод. мел., мечеть, 2 х.-з. маг., 2 бак. лав.405151343325Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Сармановский район
190276Шарлиаремадеревня55°25'52°44'N-39-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Сармановский муниципальный район, Шарлиареминское сельское поселение
92653482101д Шарлиаремадеревня
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