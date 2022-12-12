Шарлиарема
Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1992Шарляаремы, деревня.при рч. Мензеле.4028147396380Б. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1227. Шарляаремы, деревня бывшая государственная, при речке Мензеле, дворов 153, жителей 860, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
15Шарлиаряма, д. при реч. Мензеле, прос. дор., вод. мел., мечеть, 2 х.-з. маг., 2 бак. лав.405151343325Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
190276Шарлиаремадеревня55°25'52°44'N-39-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Сармановский муниципальный район, Шарлиареминское сельское поселение
92653482101д Шарлиаремадеревня
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