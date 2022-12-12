агрогородок Краснодворцы, агрогородок Краснодворцы, Солигорский район, Минская область (на 2021) — Familio

Краснодворцы

Солигорский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Старобинская волость
857. Краснодворцы, село бывшее владельческое, дворов 51, жителей 532, церковь православная, часовня, ярмарка 6 августа.

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Старобинская волость
Краснодворцы, деревня95716612052510
Показать скан

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Солигорский район, Краснодворецкий сельсовет
аг Краснодворцы852

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Солигорский район, Краснодворский сельсовет
аг. Краснодворцы564
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close