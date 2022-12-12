село Каменное Заделье, село Каменное Заделье, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Каменное Заделье

Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Глазовский уезд
3110Каменно-Задельской (Заделье), поч. каз.при р. Чепце и рч. Унтемке.401432721
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Глазовский уезд, Балезинская волость
173. Каменное Заделье (Заделье), починок бывший государственный, при реке Чепце, дворов 8, жителей 66, 3 пост. дв.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Балезинский район
517862Каменное Задельесело57°56'00"53°12'00"O-39-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Балезинский муниципальный район, Каменно-Задельское сельское поселение
94604423101с Каменное Задельесело
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