Каменное Заделье
Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3110Каменно-Задельской (Заделье), поч. каз.при р. Чепце и рч. Унтемке.401432721Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
173. Каменное Заделье (Заделье), починок бывший государственный, при реке Чепце, дворов 8, жителей 66, 3 пост. дв.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
517862Каменное Задельесело57°56'00"53°12'00"O-39-083
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
94604423101с Каменное Задельесело