село Старая Ханинеевка, село Старая Ханинеевка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Старая Ханинеевка

Барышский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
914Хоненеевка, д. вл.при безымянном ключе.6030158085
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Вадаратская волость
553. Ст. Хоненеевка, деревня бывшая владельческая, дворов 49, жителей 285, стекловар. з.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Барышский район
30546Старая Ханинеевкасело53°41'с.ш.47°09'в.д.N-38-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Барышский муниципальный район, Измайловское городское поселение
73604154121с Старая Ханинеевкасело
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