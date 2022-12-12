Казаяк-Туюшева
Урман-Кудейская волость, Уфимский уезд (на 1906)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Список важнейших селений
191. Казаяк-Туюшева (Кизияк), деревня бывшая государственная, при речке Симе, дворов 88, жителей 213, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
9Казаяк-Туюшева, д. при р. Сим, прос. дор., мечеть, 2 бак. лав.10035100182194Лесной промысел