деревня Казаяк-Туюшева, деревня Казаяк-Туюшева, Урман-Кудейская волость, Уфимский уезд (на 1906) — Familio

Казаяк-Туюшева

Урман-Кудейская волость, Уфимский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Урмань-Кудейская волость
191. Казаяк-Туюшева (Кизияк), деревня бывшая государственная, при речке Симе, дворов 88, жителей 213, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Урман-Кудейская волость
9Казаяк-Туюшева, д. при р. Сим, прос. дор., мечеть, 2 бак. лав.10035100182194Лесной промысел
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