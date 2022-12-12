село Калиново, село Калиново, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Калиново

Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
503Злыднев, хут. каз.при отвершке рч. Валуя.204160232258
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Ливенская волость
168. Злыднев, хутор бывший государственный, дворов 111, жителей 877, 13 ветряных мельниц

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Красногвардейский район
116111Калиновосело50°30'38°26'M-37-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Красногвардейский муниципальный район, Калиновское сельское поселение
14642428101с Калиновосело
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