деревня Кебячево, деревня Кебячево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Кебячево

Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2384Кобячева (Кабясева), деревня.при оз. Кобячеве.35635104113Т. 25-26. Мщ. 31-25. Тп. 48-62. — Мечеть 1.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Ишпарсовская волость
5Кабячева, д. при оз. Саз, прос. дор. 2 бак. лав., мечеть33683194185Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Аургазинский район
523197Кебячеводеревня53°57'00"55°57'00"N-40-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Аургазинский муниципальный район, Сельское поселение Кебячевский сельсовет
80605419101д Кебячеводеревня
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