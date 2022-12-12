село Гнатовка, село Гнатовка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Гнатовка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Литинский уезд, Качановская волость
820. Игнатовка, деревня бывшая владельческая, дворов 83, жителей 480, клдб. ц. пр., школа, питейный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2452Гнатівкаселор-н Хмільницькийсільрада Сальницька
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