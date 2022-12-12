железнодорожная станция Рождественно, железнодорожная станция Рождественно, Ржевский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Рождественно

Ржевский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Зубцовский уезд
4672Рожественское, сц. вл.при р. Малой Лоче.161621314
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Ржевский район
796397Рождественнож.-д.ст.(нп)56°08'34°19'O-36-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Ржевский муниципальный район, Сельское поселение Медведево
28648426146ж/д ст Рождественножелезнодорожная станция
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