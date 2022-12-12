деревня Натальино, деревня Натальино, город Ефремов, Тульская область (на 2019) — Familio

Натальино

город Ефремов, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Ефремовский уезд
2053Натальино, сц. вл.при пруде.291423114117
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Ефремовский уезд, Павлохуторская волость
569. Натальино, сельцо бывшее владельческое, дворов 39, жителей 209, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Ефремовский район
9782Натальинодеревня53°19'с.ш.38°22'в.д.N-37-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, город Ефремов
70714000397д Натальинодеревня
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