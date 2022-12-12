хутор Зубки, хутор Зубки, Беликская волость, Кобелякский уезд (на 1900) — Familio

Зубки

Беликская волость, Кобелякский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Беликская волость
27.0Зубки хутораБеликское козаков 4-ое (Дригино)91418166992100192
32.0Зубки хуторБеликское козаков 4-ое (Дригино)
33.0Зубки (за р. Кобеляч.) хуторБеликское козаков 4-ое (Дригино)12141715375958117
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close