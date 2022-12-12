деревня Южное Белищено, деревня Южное Белищено, Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Южное Белищено

Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Ослянская волость
7Дер. Белищинопроселочнойр. ОслянкеМилотскому с. о. 3110495Ослянского прав. 977
51Им. Белищинопроселочнойр. Ослянкемещ. А. Ботвинко, прав. 124Ослянского прав. 977

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Мстиславский район, Сапрыновичский сельсовет
д Южное Белищено8

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Мстиславский район, Сапрыновичский сельсовет
д. Южное Белищено9
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