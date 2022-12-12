Фундаминка
Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
49Фол. Фундаминщинатрактеруч. Жукочьегр. Миложицкому, кат. 139Гадиловичск. пр. 8620
21Дер. ФундаминкатрактерекеФундаминск. с. о. 123440451Любанского пр. 10035
46Фол. Фундаминкапроселкеречкенасл. дв. Синоженского, кат. 168Любанского пр. 10036
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Фундаминка88
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Фундаминка41