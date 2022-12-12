деревня Фундаминка, деревня Фундаминка, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Фундаминка

Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Городецкая волость
49Фол. Фундаминщинатрактеруч. Жукочьегр. Миложицкому, кат. 139Гадиловичск. пр. 8620
Рогачевский уезд, Меркуловичская волость
21Дер. ФундаминкатрактерекеФундаминск. с. о. 123440451Любанского пр. 10035
46Фол. Фундаминкапроселкеречкенасл. дв. Синоженского, кат. 168Любанского пр. 10036

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Буда-Кошелевский район, Николаевский сельсовет
д Фундаминка88

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Буда-Кошелёвский район, Николаевский сельсовет
д. Фундаминка41
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