село Обояновка, село Обояновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019) — Familio

Обояновка

Мариинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Мариинский уезд, Тюменевская волость
9Пос. Обояновский1923330127

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кемеровская область, Мариинский район
117699Обояновкасело56°22'87°38'O-45-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кемеровская область, Мариинский муниципальный район, Благовещенское сельское поселение
32616408111с Обояновкасело
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