другой Усть-Тосна, другой Усть-Тосна, Ивановская волость, Шлиссельбургский уезд (на 1913) — Familio

Усть-Тосна

Ивановская волость, Шлиссельбургский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Шлиссельбургский уезд
4562Усть-Тосна, д. вл.при рр. Неве и Тосне.2828276467Волостное правление. Школа. Заводы кирпичные.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Шлиссельбургский уезд, Усть-Тосненская волость
709. Усть-Тосна, деревня бывшая владельческая, при реке Неве, дворов 20, жителей 110, волостное правление (уездный город в 27 верстах), лавка, трактир. В 1 версте — 2 кир Показать все

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Шлиссельбургский уезд, Ивановская волость
Усть-Тосно д.281 стан2132 участок23станция Усть-Тосно.
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