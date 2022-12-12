Усть-Тосна
Ивановская волость, Шлиссельбургский уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- другой
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4562Усть-Тосна, д. вл.при рр. Неве и Тосне.2828276467Волостное правление. Школа. Заводы кирпичные.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
709. Усть-Тосна, деревня бывшая владельческая, при реке Неве, дворов 20, жителей 110, волостное правление (уездный город в 27 верстах), лавка, трактир. В 1 версте — 2 кир Показать все
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Усть-Тосно д.281 стан2132 участок23станция Усть-Тосно.