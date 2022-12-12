деревня Булдеево, деревня Булдеево, Цивильский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Булдеево

Цивильский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чебоксарский уезд
2947Булдеева, д. каз.при рч. Шамашь.34253399103
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чебоксарский уезд, Воскресенская волость
Булдеева (Сирма-пось), Воскресенскойчуваши439 По данным Губернского Правления к 1 января 1908 года.
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Сирма-пось, Воскресенскойсм. Булдеева.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Цивильский район
120684Булдееводеревня55°54'с.ш.47°37'в.д.N-38-012
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