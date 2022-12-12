село Слобода, село Слобода, Київська область (на 2018) — Familio

Слобода

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Киевский уезд, Кагарлыцкая волость
69. Кагарлыцкая Слобода, село бывшее владельческое, при безымянн. рч., дворов 355, жителей 2136, церковь православная, школа, 3 питейных дома, лавка, винокуренный завод

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Киевский уезд, Кагарлыкская волость
Кагарлыкская слобода.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11117Слободаселоцентр сільської радир-н Кагарлицькийсільрада Слобідська
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