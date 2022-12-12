деревня Старая Обуховка, деревня Старая Обуховка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Старая Обуховка

Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
559Старая Обуховка, д. вл.при рч. Рудне.7023155249
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Старошайговский район
85479Старая Обуховкадеревня54°21'44°50'N-38-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Старошайговский муниципальный район, Конопатское сельское поселение
89646427106д Старая Обуховкадеревня
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