деревня Высокая, деревня Высокая, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Высокая

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
5210Высокая, д. вл.при р. Ембе.1297530101105
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Митюковская волость
805. Высокая, деревня бывшая владельческая, при речке Беседнице, дворов 40, жителей 248, часовня

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Митюковская волость
33ВысокаяВысоковск.ИльинскийАксакова130961416
4ВысокаяВысоковск.ИльинскийБелокрыльц.130951313
5ВысокаяВысоковск.Ильинскийбывшие государственные1309234
6ВысокаяВысоковск.ИльинскийЖеребчикова130981820
7ВысокаяВысоковск.ИльинскийКузьмина1309348485

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
34140Высокаядеревня60°20'с.ш.40°42'в.д.P-37-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Ючкинское сельское поселение
19618454104д Высокаядеревня
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