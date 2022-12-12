Высокая
Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5210Высокая, д. вл.при р. Ембе.1297530101105Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
805. Высокая, деревня бывшая владельческая, при речке Беседнице, дворов 40, жителей 248, часовня
Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
33ВысокаяВысоковск.ИльинскийАксакова130961416
4—ВысокаяВысоковск.ИльинскийБелокрыльц.130951313
5—ВысокаяВысоковск.Ильинскийбывшие государственные1309234
6—ВысокаяВысоковск.ИльинскийЖеребчикова130981820
7—ВысокаяВысоковск.ИльинскийКузьмина1309348485
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34140Высокаядеревня60°20'с.ш.40°42'в.д.P-37-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618454104д Высокаядеревня