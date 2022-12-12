Зехино
Воскресенская волость, Старорусский уезд (на 1913)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список важнейших селений
758. Зехино, село бывшее государственное, при реке Белке, дворов 36, жителей 316, церковь православная, часовня, 2 лавки, 2 тржк. 9 мая и 1 сентября.
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
29Зехино (с.)1-го стана, 3-го зем. уч.Зехинского46491101282382912—земледелие—Холмский почтовый трактколодезьШкола, 2 мелочные лавки, смежно с деревнями Теремово, Сериково, Морозково.