село Зехино, село Зехино, Воскресенская волость, Старорусский уезд (на 1913) — Familio

Зехино

Воскресенская волость, Старорусский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Воскресенская волость
758. Зехино, село бывшее государственное, при реке Белке, дворов 36, жителей 316, церковь православная, часовня, 2 лавки, 2 тржк. 9 мая и 1 сентября.

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Старорусский уезд, Воскресенская волость
29Зехино (с.)1-го стана, 3-го зем. уч.Зехинского46491101282382912земледелиеХолмский почтовый трактколодезьШкола, 2 мелочные лавки, смежно с деревнями Теремово, Сериково, Морозково.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close