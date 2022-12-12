посёлок Духович, посёлок Духович, Шалинская волость, Красноярский уезд (на 1911) — Familio

Духович

Шалинская волость, Красноярский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Красноярский уезд, Шалинская волость
1692Духович, пос. (п. уч. Духович, 85 дол.), на рч. Базаихе21716319
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