село Вознесенское, село Вознесенское, Корсаковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Вознесенское

Корсаковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Чернский уезд
3663Вознесенское (Касаткино), с. вл.при р. Студенце.252561249257Церковь православная 1. Ярмарка.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Чернский уезд, Теплинская волость
1042. Вознесенское (Касаткино), село бывшее владельческое, при речке Студенце, дворов 67, жителей 482, церковь православная, лавка, ярмарка в д. Вознесенья.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Корсаковский район
291999Вознесенскоесело53°15'с.ш.37°04'в.д.N-37-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Корсаковский муниципальный район, Спешневское сельское поселение
54626430111с Вознесенскоесело
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