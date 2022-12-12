Вознесенское
Корсаковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3663Вознесенское (Касаткино), с. вл.при р. Студенце.252561249257Церковь православная 1. Ярмарка.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1042. Вознесенское (Касаткино), село бывшее владельческое, при речке Студенце, дворов 67, жителей 482, церковь православная, лавка, ярмарка в д. Вознесенья.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
291999Вознесенскоесело53°15'с.ш.37°04'в.д.N-37-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54626430111с Вознесенскоесело