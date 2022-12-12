деревня Бендюга, деревня Бендюга, Владимирский уезд, Волынская губерния (на 1886) — Familio

Бендюга

Владимирский уезд, Волынская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Владимирский уезд, Рымачская волость
324. Бендюга, деревня бывшая владельческая, при реке Буге, дворов 66, жителей 443, католическая часовня, питейный дом, водяная мельница
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