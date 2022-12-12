деревня Лахва, деревня Лахва, Лунинецкий район, Брестская область (на 2021) — Familio

Лахва

Лунинецкий район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Мозырский уезд, Лаховская волость
405. Лахва (Пески), местечко бывшее владельческое, при реке Смерди, дворов 112, жителей 892, волостное правление (уездный город 200 в.), 2 церкви православные, часовня, 2 Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мозырский уезд, Лаховская волость
Лахва, имение1914257173
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Лахва, местечко28764554257173
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Лунинецкий район, Лахвенский сельсовет
д Лахва1286

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Лунинецкий район, Лахвенский сельсовет
д. Лахва738
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