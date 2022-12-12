село Мытки, село Мытки, Вінницька область (на 2018) — Familio

Мытки

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Могилевский уезд, Марьяновская волость
1020. Мытки, село бывшее владельческое, дворов 97, жителей 720, церковь православная, питейный дом, паровая мельница

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Могилевский уезд, Марьяновская волость
Мытки10210416113

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1109Миткиселоцентр сільської радир-н Барськийсільрада Митківська
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