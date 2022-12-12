Большое Аксаково
Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2376Пестровка (Большая Аксакова), деревня.при рч. Месели.2518104379405Р. — Заводы винокуренный, поташный и маслобойных 2. Пчеловодство, пилка леса, делание саней, колес и ободьев.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1471. Пестровка (Б. Аксакова), деревня бывшая владельческая, при речке Месели, дворов 118, жителей 832, часовня, поташный завод, винокуренный завод
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
12Пестровка (Большая Аксакова), д. при реч. Месельке, прос. дор., зем. учил., 2 бак. лав., х.-з. маг., часов., 2 кузн.256166520587Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
800245Большое Аксаковосело53°50'00"55°54'00"N-40-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Стерлитамакский муниципальный район, Сельское поселение Подлесненский сельсовет
80649468106с Большое Аксаковосело