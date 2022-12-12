село Большое Аксаково, село Большое Аксаково, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Большое Аксаково

Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2376Пестровка (Большая Аксакова), деревня.при рч. Месели.2518104379405Р. — Заводы винокуренный, поташный и маслобойных 2. Пчеловодство, пилка леса, делание саней, колес и ободьев.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Ишпарсовская волость
1471. Пестровка (Б. Аксакова), деревня бывшая владельческая, при речке Месели, дворов 118, жителей 832, часовня, поташный завод, винокуренный завод

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Ишпарсовская волость
12Пестровка (Большая Аксакова), д. при реч. Месельке, прос. дор., зем. учил., 2 бак. лав., х.-з. маг., часов., 2 кузн.256166520587Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Стерлитамакский район
800245Большое Аксаковосело53°50'00"55°54'00"N-40-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Стерлитамакский муниципальный район, Сельское поселение Подлесненский сельсовет
80649468106с Большое Аксаковосело
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