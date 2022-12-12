аул Эльбурган, аул Эльбурган, Абазинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика (на 2019) — Familio

Эльбурган

Абазинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
аул
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Баталпашинский уезд
5754Бибэркт, аулна правом берегу р. Мал. Зеленчука29111170446448абазинымусульманеМечеть 1. Школа мужская 1. Лавка с красным товаром 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Карачаево-Черкесская Республика, Абазинский район
88661Эльбурганаул44°05'41°49'L-37-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Карачаево-Черкесская Республика, Абазинский муниципальный район, Эльбурганское сельское поселение
91601441101аул Эльбурганаул
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