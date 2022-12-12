посёлок Орешково, посёлок Орешково, Луховицы, Московская область (на 2019) — Familio

Орешково

Луховицы, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Зарайский уезд
1112Орешково, сц. вл.при рч. Мече.303032129128
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Долгомостьевская волость
433. Орешково, сельцо бывшее владельческое, при речке Мече, дворов 39, жителей 260, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Луховицы
590394Орешковопосёлок54°51'с.ш.39°17'в.д.N-37-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Луховицы
46747000431п Орешковопоселок
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