Яутла
Шатровский муниципальный район, Курганская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9416Яутлинская (Нутлинская), дер.при рч. Яутле.100106180435560Волостное правление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
2120. Яутлинская (Путлинская, Муньгина), деревня бывшая государственная, при речке Яутле, дворов 220, жителей 1 028, волостное правление (уездный город в 100 верстах), ко Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
98098Яутласело56°39'00"64°29'00"O-41-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
37640472101с Яутласело