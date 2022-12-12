село Экендиль, село Экендиль, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Экендиль

Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Дагестанской области, составленный в 1888 году

№ по порядкуНазвание округов, наибств и селенийЧисло дымовМужчинЖенщинОбоего полаНародностьВероисповеданиеЯзык
Кюринский округ, Южно-Табасаранское наибство
920Экендиль369587182лезгинымусульмане сунитытабасаранский
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район
300226Экендильсело41°46'48°09'K-39-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Сулейман-Стальский муниципальный район, Сельское поселение сельсовет Карчагский
82647435116с Экендильсело
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