Столбово
Брасовский муниципальный район, Брянская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1303Столбово, с. каз.при рч. Ибуше.3330103474503Церковь православная 1. Училище. Волостное правление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
331. Столбово, село бывшее государственное, дворов 139, жителей 1104, церковь православная, часовня, школа, лавка, ярмарка 9-го Мая.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
68564Столбовосело52°36'с.ш.34°47'в.д.N-36-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
15604440101с Столбовосело