село Столбово, село Столбово, Брасовский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Столбово

Брасовский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Дмитровский уезд
1303Столбово, с. каз.при рч. Ибуше.3330103474503Церковь православная 1. Училище. Волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Глодневская волость
331. Столбово, село бывшее государственное, дворов 139, жителей 1104, церковь православная, часовня, школа, лавка, ярмарка 9-го Мая.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Брасовский район
68564Столбовосело52°36'с.ш.34°47'в.д.N-36-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Брасовский муниципальный район, Столбовское сельское поселение
15604440101с Столбовосело
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