нет данных Первый Кюшнур, нет данных Первый Кюшнур, Больше-Шигаковская волость, Царевококшайский уезд (на 1914) — Familio

Первый Кюшнур

Больше-Шигаковская волость, Царевококшайский уезд (на 1914)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
нет данных
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Царевококшайский уезд, Больше-Шигаковская волость
Первый Кюшнур, Бол.-Шигаковскойчеремисы14
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