деревня Верхний Ташбукан, деревня Верхний Ташбукан, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Верхний Ташбукан

Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2530Верхняя Тажбуканова, деревня.при рч. Большой Армете.5030145207212Б. — Мечеть 1. Пчеловодство, работы на заводах и золотых приисках.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Макаровская волость
1522. Тажбуканова Верхняя, деревня бывшая государственная, при речке Бол. Армете, дворов 53, жителей 390, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Макаровская волость
6Верхне-Тажбуканова, д. при кл. Кашкат, прос. дор., мечеть481350120140Выработка лесных изделий

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Гафурийский район
523532Верхний Ташбукандеревня53°45'00"56°36'00"N-40-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Гафурийский муниципальный район, Сельское поселение Ташбукановский сельсовет
80621434106д Верхний Ташбукандеревня
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