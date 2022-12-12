Верхний Ташбукан
Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2530Верхняя Тажбуканова, деревня.при рч. Большой Армете.5030145207212Б. — Мечеть 1. Пчеловодство, работы на заводах и золотых приисках.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1522. Тажбуканова Верхняя, деревня бывшая государственная, при речке Бол. Армете, дворов 53, жителей 390, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
6Верхне-Тажбуканова, д. при кл. Кашкат, прос. дор., мечеть481350120140Выработка лесных изделий
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
523532Верхний Ташбукандеревня53°45'00"56°36'00"N-40-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Гафурийский муниципальный район, Сельское поселение Ташбукановский сельсовет
80621434106д Верхний Ташбукандеревня