деревня Кзыл-Утар, деревня Кзыл-Утар, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Кзыл-Утар

Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Царевококшайский уезд
2568Семеновские Отары (Жинисары), д. каз.при рч. Люже.1442673243256Мечеть магометанская.
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Царевококшайский уезд, Шиньшинская волость
Житляры Большие, Шиньшинскойсм. Семеновские Отары.
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Семеновские Отары (Житляры Большие), Шиньшинскойтатары528
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Кызыл УтарКзыл-УтарТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2006. – Т. 3: К–Л. – 664 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Атнинский район
188224Кзыл-Утардеревня56°22'49°34'O-39-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Атнинский муниципальный район, Кшкловское сельское поселение
92613440106д Кзыл-Утардеревня
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