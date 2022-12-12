село Зарудье, село Зарудье, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Зарудье

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Проскуровский уезд, Ходьковецкая волость
1243. Зарудье, село бывшее владельческое, при речке Божке, дворов 61, жителей 517, церковь православная, питейный дом, винокуренный завод

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Проскуровский уезд, Пашковецкая волость
Зарудье98561174

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-26399Заруддяселор-н Красилівськийсільрада Митинецька
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