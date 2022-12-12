село Великие Крынки, село Великие Крынки, Полтавська область (на 2018) — Familio

Великие Крынки

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
2539Кринки Большие, с. вл.при рч. Кривой Руде.4528215628639Церковь православная 1. Ярмарка 1. Заводов 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Кринковская волость
448. Большие Кринки, село бывшее владельческое, при речке Кринке, дворов 228, жителей 1042, волостное правление (уездный город в 48 верстах), церковь православная, 3 пите Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кременчугский уезд, Крынковская волость
5.0Большия Крынки селоБольше-Крынковское крестьян собственников453093095037216871408

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17963Великі Кринкиселоцентр сільської радир-н Глобинськийсільрада Кринківська
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