деревня Никола, деревня Никола, Устюженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Никола

Устюженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Устюжский уезд, Растороповская волость
1091. Николо, село бывшее владельческое, дворов 48, жителей 231, церковь православная, 2 лавки, кожевенный завод, ярмарка в храмовые праздники.

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Устюженский уезд, Растороповская волость
59Никола (с.)1-го стана, 5-го зем. уч.Никольского5896152156308337см.земледелиеЦ.-пр. школа, хлебо-запасный магазин, 3 лавки, винная лавка, 2 кон. ярмарка: 9 мая и 27 ноября.
60Нокола-Громово (пог.)1-го стана, 5-го зем. уч.Церковн. земля5591827337+церковная службаземледелие колодезь Церковь, смежен с сел. Никола.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Устюженский район
34860Николадеревня58°33'с.ш.36°24'в.д.O-37-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Никольское сельское поселение
19650432101д Николадеревня
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