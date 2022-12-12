Никола
Устюженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1091. Николо, село бывшее владельческое, дворов 48, жителей 231, церковь православная, 2 лавки, кожевенный завод, ярмарка в храмовые праздники.
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
59Никола (с.)1-го стана, 5-го зем. уч.Никольского5896152156308337см.земледелие———Ц.-пр. школа, хлебо-запасный магазин, 3 лавки, винная лавка, 2 кон. ярмарка: 9 мая и 27 ноября.
60Нокола-Громово (пог.)1-го стана, 5-го зем. уч.Церковн. земля5591827337+церковная службаземледелие —колодезь Церковь, смежен с сел. Никола.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34860Николадеревня58°33'с.ш.36°24'в.д.O-37-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19650432101д Николадеревня