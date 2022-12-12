село Нехворощ, село Нехворощ, Черкаська область (на 2018) — Familio

Нехворощ

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Каневский уезд, Корсунская волость
596. Нефарощ, деревня бывшая владельческая, при безъимянной речке, дворов 66, жителей 347, школа, питейный дом

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Каневский уезд, Корсунская волость
Нефорощ дер.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27535Нехворощселор-н Корсунь-Шевченківськийсільрада Пішківська
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