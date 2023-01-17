Мишкиняй
Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Мишкинцы, д., жит. 56 (26 м. 30 ж.), дес. 80, у. гор. 23 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Вильна 26 в.
Мишкинцы, з., жит. 23 (11 м. 12 ж.), дес. 20, у. гор. 21 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Вильна 24 в.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Miškinių k.