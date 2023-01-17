деревня Язвица, деревня Язвица, Рамешковский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Язвица

Рамешковский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Бежецкий уезд
1291Язвица, д. вл.при колодце.8653154553
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Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Бежецкий уезд, Замытская волость
39Язвица30

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Рамешковский район
281015Язвицадеревня57°12'35°55'O-36-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Рамешковский муниципальный район, Никольское сельское поселение
28647431161д Язвицадеревня
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