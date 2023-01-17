деревня Любань, деревня Любань, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Любань

Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Городецкая волость
394. Любань, село бывшее владельческое, при реке Ржавке, дворов 17, жителей 134, церковь православная

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Городецкая волость
18Село Любаньпроселочнойбол. РжавомЛюбанскому с. о. 33197189Любанского пр. 10633

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Буда-Кошелевский район, Николаевский сельсовет
д Любань29

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Буда-Кошелёвский район, Николаевский сельсовет
д. Любань23
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