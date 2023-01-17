деревня Усть-Тунтор, деревня Усть-Тунтор, Бардымский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Усть-Тунтор

Бардымский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4441Усть-Тунтурова (Таваул), дер.при р. Тулве.2977155422352Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Елпахинская волость
1299. Усть-Тунторова (Таваул), деревня бывшая государственная, при речке Тулве, дворов 156, жителей 957, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Бардымский район
697505Усть-Тунтордеревня57°03'00"55°35'00"O-40-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Бардымский муниципальный район, Елпачихинское сельское поселение
57604419116д Усть-Тунтордеревня
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